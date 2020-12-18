Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова признана лучшей телеведущей 2020 года по версии «Комсомольской правды». В опросе газеты приняли участие 60 795 человек.
Загитова набрала 29,79% голосов. Ее ближайшей преследовательницей была Ольга Бузова — 24,9% голосов. Третьей по итогам опроса стала Регина Тодоренко — 9,47% голосов.
В настоящее время Алина работает ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Стоит отметить, что ее работу не только хвалили, но и критиковали. В частности, с критикой выступала известный спортивный комментатор и бывшая легкоатлетка-чемпионка Иоланда Чен, заявившая в одном из интервью, что «слушать Загитову просто невозможно».