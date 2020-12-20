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Матч-центр
14 декабря

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Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

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3 из 4
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
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2 из 2
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
1 0
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2 0
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Зенит
3 1
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2 из 2
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3 1
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Барселона
2 1
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3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
0 2
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Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
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Хоффенхайм
0 1
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3 из 6
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Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Лестер Сити
0 2
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3 из 4
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Ростов
Ростов
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2 из 2
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Астон Вилла
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Российская Премьер-лига

1 из 1
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Тамбов
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Атлетик Б
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Эвертон
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Тоттенхэм Хотспур
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Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Бёрнли
Бёрнли
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
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Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
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Леванте Леванте
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Вильярреал
00:00
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Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
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Сельта Сельта
24 декабря

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Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
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Лестер Сити
Лестер Сити
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Астон Вилла
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
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Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Кристал Пэлас
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Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити

Марадону забальзамируют, как Ленина? Его всегда восхищали вожди 

Чемпионат.com и ещё 1 19 часов назад
Диего дружил с Фиделем Кастро, Уго Чавесом и Эво Моралесом.
Скоро будет месяц, как не стало Марадоны — за это время о мировой легенде было сказано немало добрых и пробивающих на слёзы слов. Но вместе с этим время от времени появляются не самые приятные новости: расследование гибели, несостыковки в показаниях медперсонала, обыски, борьба за наследство… Недавно стало известно, что Диего хотел, чтобы его тело бальзамировали и экспонировали посмертно — как сообщают СМИ, он сообщил о своём желании адвокату. Родственники, когда узнали об этом, были шокированы и всё же решили похоронить его на кладбище, чем, по сути, нарушили его посмертную волю.
Непонятно, как ситуация будет развиваться сейчас: если всё действительно так, как пишут, недавно погребённое тело нужно будет эксгумировать. История уже получила общественную огласку, а в иностранных изданиях даже появился фрагмент этого письма, в котором Диего указал, что хочет мавзолей, как у Владимира Ленина. «После глубокого анализа хочу выразить желание, чтобы после смерти моё тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь», — говорится во фрагменте письма. Упоминание Ленина (опять же если это не вброс) неслучайно: Марадона всю жизнь поддерживал идеи социализма, дружил с Фиделем Кастро и Уго Чавесом, а однажды был в мавзолее на Красной площади.
Кастро был для Марадоны «вторым отцом» и «богом»: он сильно помог ему в 2000-м, когда Диего чуть не умер от передозировки кокаином, — на Кубе аргентинский футболист провёл четыре года, проходя реабилитацию. «Он открыл для меня двери Кубы, когда клиники в Аргентине захлопнули их, потому что не хотели, чтобы смерть Марадоны оказалась на их руках, — говорил Диего. — Фидель много говорил со мной о наркотиках, о восстановлении, о том, что я смогу». Говорили, что Марадона созванивался с Кастро чуть ли каждое утро — они много обсуждали спорт и политику. Когда Фидель умер, Диего сказал, что в большей печали он был, лишь когда умер его отец. «Я рыдал», — рассказывал аргентинец. Любовь к Кастро была настолько сильна, что он набил его портрет на ноге.
На руке у аргентинца позже появилось изображение ещё одного кубинского лидера — Че Гевары. Марадона называл себя «Че Геварой футбола».
С Чавесом у него не было таких близких отношений, как с Кастро, но однажды, выступая перед ним, он рассказал о своей вере в социализм и ненависти к США: «Уго Чавес изменил форму мышления латиноамериканцев: прежде мы жили в подчинении у Соединённых Штатов, а он доказал, что мы можем идти собственным путем. Именно за это его уважали, а его смерть стала огромной потерей для всех, кто его знал и любил. Мы — чависты до самой смерти. Я верю в Чавеса, я Чависта. Всё, что делает Фидель, всё, что Чавес делает для меня, — лучшее, что можно сделать. Я ненавижу всё, что исходит из Соединенных Штатов. Я ненавижу это изо всех сил».
За несколько лет до этого Марадона протестовал против Джорджа Буша, когда тот приехал в Аргентину в рамках турне по Латинской Америке после переизбрания на второй срок. Диего возглавил марш протеста и надел футболку с надписью «Stop Bush» — только вместо буквы S была свастика. Он называл Буша «человеческим мусором» и «убийцей». «Я предпочитаю дружить с Фиделем Кастро», — говорил он.
В прошлом году Марадона поддержал после отставки бывшего президента Боливии Эво Моралеса, назвав его хорошим человеком. Они дружили с 2008 года, когда Диего приехал в Ла-Пас на благотворительный матч, вырученные средства с которого пошли на помощь пострадавшим от наводнения боливийцам.
Несмотря на дружбу с социалистами, сам Марадона им всё же не был. Когда Диего решил попробовать себя в политике (по его словам, этот совет ему дал Кастро), он вступил в правящую партию перонистов. Перонизм, которого придерживался и Диего, и его отец, сочетает в себе черты национал-реформизма, христианского социализма, корпоративизма и популизма.
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Комментарии 1
Около спорта , Видео , Уго Чавес , Фидель Кастро , Джордж Буш
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