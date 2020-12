Командная пообещала показать «горячее» видео с тверком

Некоторое время назад Командная сообщила, что учится тверкать. На днях она провела в сторис в инстаграме сессию «вопрос-ответ» с читателями. В частности, ее спросили, почему она выбрала именно этот танец. Журналистка опубликовала свою фотографию, на которой запечатлена в купальнике спиной к камере. В подписи к ней она выразила надежду на то, что ответила на вопрос.

Также пользователи социальной сети спросили Командную, когда она опубликует видеозаписи, на которых танцует тверк.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», актриса Кристина Асмус опубликовала в инстаграме видеозапись, на которой танцует под песню You Can Leave Your Hat On певца Джо Кокера. В процессе она сняла с себя свитер, под которым оказалась футболка с длинным рукавом, и штаны или колготки, под которыми оказались джинсы. В конце видео актриса подпрыгнула и упала.