Командная пообещала показать «горячее» видео с тверком

Некоторое время назад Командная сообщила, что учится тверкать. На днях она провела в сторис в инстаграме сессию «вопрос-ответ» с читателями. В частности, ее спросили, почему она выбрала именно этот танец. Журналистка опубликовала свою фотографию, на которой запечатлена в купальнике спиной к камере. В подписи к ней она выразила надежду на то, что ответила на вопрос.

Также пользователи социальной сети спросили Командную, когда она опубликует видеозаписи, на которых танцует тверк.

«У меня была всего пара занятий, но горячее видео уже есть! Выложу тогда, когда буду попадать в музыку и движения будут чуть более отточенные. Короче, дайте мне пару недель или месяц! И вы офигеете!» — ответила она.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», актриса Кристина Асмус опубликовала в инстаграме видеозапись, на которой танцует под песню You Can Leave Your Hat On певца Джо Кокера. В процессе она сняла с себя свитер, под которым оказалась футболка с длинным рукавом, и штаны или колготки, под которыми оказались джинсы. В конце видео актриса подпрыгнула и упала.

В подписи к ролику она объявила «простой, веселый и кайфовый» конкурс «Перепляши Асмус» — станцевать в ее изящном стиле, записать это на видео, опубликовать его в инстаграме, отметив ее профиль и указав хештег #перепляшиасмус.