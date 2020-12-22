Варнаков забрал детей у своей жены

Бывшая жена известного нижегородского хоккеиста Михаила Варнакова добивается встречи с двумя дочерьми, которых спортсмен еще в марте забрал погостить и до сих пор не вернул матери. Что происходит в семье Варнакова, разбиралась «Комсомольская правда».

По словам Ольги Варнаковой, они с мужем прожили вместе 11 лет, в браке родилось трое детей. Однако после рождения младшей дочери отношения супругов дали трещину, которую усугубила болезнь Ольги — врачи обнаружили у нее опухоль мозга.

«В 2018 году я уехала в Германию на операцию. За месяц меня дважды прооперировали, и когда я вернулась в Россию, то выглядела не лучшим образом. При ходьбе меня заносило, голова сильно кружилась, а левая сторона была как парализованная. Миша посмотрел на меня такую три недели, собрал вещи и ушел», — рассказала она.

Девушка отметила, что спортсмен подал на развод и по решению суда трое детей остались жить с ней. Также ей достался дом и половина семейных накоплений, а Михаил Варнаков должен был платить алименты в размере трети от своих заработков.

«Мы подписали мировое соглашение, и тогда ни у кого никаких возражений не было. Суд постановил, что 12 дней в месяц дети должны проводить с отцом, и я никогда не препятствовала их встречам. Учитывая, что у него ненормированный график, то я всегда шла ему навстречу: когда-то он детей брал на неделю, когда-то — на три недели», — заявила она.

По словам бывшей жены спортсмена, все изменилось в марте, когда тот забрал младших дочерей и отказался возвращать их назад под предлогом пандемии.

«В июне он женился на 26-летней девушке, и дети остались с ними. Вскоре он начал запрещать девочкам общаться со мной даже по телефону, а потом и вовсе поменял им номер. А в сентябре обратился в суд, чтобы лишить меня родительских прав», — рассказала она.

Ольга Варнакова отметила, что с мая не получает алиментов на детей, даже на старшего сына, который остался с ней.

В свою очередь Михаил Варнаков отметил, что о переезде к нему просила старшая, 9-летняя дочь, а младшую, трехлетнюю, передал отец его бывшей жены.

«Такие решения были обусловлены тем, что детям со стороны их матери, употребляющей алкоголь, не был обеспечен надлежащий уход. Фактически дети достаточно длительное время были предоставлены сами себе, и реально их жизнь и здоровье были в опасности, тем более с учетом их малолетнего возраста», — пояснил он.

Он подчеркнул, что подал в суд иск и до начала судебного процесса «ни сама Ольга Варнакова, ни ее ближайшие родственники никакого интереса к детям не проявляли».