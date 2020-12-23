Трехкратный олимпийский призер в плавании Юлия Ефимова поразила подписчиков в инстаграме очередным фото.
28-летняя спортсменка опубликовала фотографию в блестящем платье, чуть спущенного с правого плеча. Пост россиянки вызвал восхищение у поклонников Юлии.
Вот некоторые комментарии, оставленные пользователями под публикацией Ефимовой:
zaf2994: Да вы, Юля, красавица всея Руси!
9599.aleksei: Нет такого смайлика, который описал бы мое восхищение! Браво, Юля, ты звезда! Модель!
tatianatanjabalzer: Само совершенство.
botafogo22: Hollywood star.
mrmarcelbonte: stunning Santa’s elf («сногсшибательный эльф Санты»).
kir_12_2020: Женственность зашкаливает.