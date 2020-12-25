Жену украинского футболиста пристыдили за демонстрацию «передка»

Пользователи инстаграма раскритиковали девушку футболиста Валерия Бондаря Дарью Савину из-за откровенных фотографий. Об этом сообщает Sport24.
Савина, как сообщал «Рамблер», — журналистка и модель. Бондарь — игрок донецкого «Шахтера». В настоящее время они отдыхают в Доминиканской республике. Савина публикует в инстаграме множество снимков оттуда.
«Дашенька, как по мне, жена игрока сборной Украины должна вести себя немножечко скромнее. То, что ваш передок видит вся страна, не является чем-то выдающимся и точно не красит вашего мужа», — прокомментировал одно из фото один из пользователей социальной сети.
В ответ Савина обратила его внимание на тот факт, что в настоящее время все жены игроков сборной публикуют свои фотографии с отдыха. Она высказала мнение, что ее снимки привлекают наибольшее внимание и вызывают наибольшую критику. Савина назвала эту ситуацию странной, но привычной для себя.
«Я буду выставлять что хочу. Никогда мною не выставится фото, которое не будет разрешено моим мужчиной. Валера знает, что это все его», — добавила она.