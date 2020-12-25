Жену украинского футболиста пристыдили за демонстрацию «передка»

Пользователи инстаграма раскритиковали девушку футболиста Валерия Бондаря Дарью Савину из-за откровенных фотографий. Об этом сообщает Sport24.

Савина, как сообщал «Рамблер», — журналистка и модель. Бондарь — игрок донецкого «Шахтера». В настоящее время они отдыхают в Доминиканской республике. Савина публикует в инстаграме множество снимков оттуда.

«Дашенька, как по мне, жена игрока сборной Украины должна вести себя немножечко скромнее. То, что ваш передок видит вся страна, не является чем-то выдающимся и точно не красит вашего мужа», — прокомментировал одно из фото один из пользователей социальной сети.

В ответ Савина обратила его внимание на тот факт, что в настоящее время все жены игроков сборной публикуют свои фотографии с отдыха. Она высказала мнение, что ее снимки привлекают наибольшее внимание и вызывают наибольшую критику. Савина назвала эту ситуацию странной, но привычной для себя.