Хинштейн раскритиковал Дзюбу за интимное видео

«Лично у меня это кроме отвращения и отторжения ничего не вызывает. А что касается футболиста, наверное, с одной стороны, по-человечески ему можно посочувствовать, а с другой стороны, наверное, не от большого ума человек такие вещи делает», — отметил парламентарий.