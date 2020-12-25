Хинштейн раскритиковал Дзюбу за интимное видео

Оказавшийся в центре секс-скандала футболист сборной России Артем Дзюба заслуживает сочувствия, но снимал он интимное видео «не от большого ума». Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. На фоне разразившегося секс-скандала Дзюба обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». А главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что спортсмена решили не вызывать на сборы, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».
Хинштейн поддержал решение Черчесова, отметив, что должно пройти какое-то время, «чтобы вся эта ситуация успокоилась».
«Лично у меня это кроме отвращения и отторжения ничего не вызывает. А что касается футболиста, наверное, с одной стороны, по-человечески ему можно посочувствовать, а с другой стороны, наверное, не от большого ума человек такие вещи делает», — отметил парламентарий.
При этом депутат подчеркнул, что Госдума работает над вопросом об установлении ответственности за незаконное пользование персональными данными и за вторжение в личную жизнь.
«Но если честно, меня удивляют широкие комментарии этого, казалось бы, частного инцидента», — подчеркнул Хинштейн.