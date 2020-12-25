Тутберидзе задержала вылет регулярного рейса на 2,5 часа 

Накануне авиарейс «Москва — Челябинск» с вылетом из Шереметьево был задержан на 2,5 часа, сообщает «Царьград». В аэропорту сослались на технические причины, пассажиры подозревают, что виновата ВИП-персона.
Одна из пассажирок рассказала журналистам, что людей загрузили в автобус на взлетной полосе, согласно графику. Однако транспорт не двинулся с места. 25 минут автобус стоял неподвижно, затем пассажиров попросили вернуться в здание аэропорта. Сотрудники Шереметьево сослались на возникновение непредвиденных обстоятельств. Однако, как только в зале появилась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, посадка сразу же началась.
Несмотря на натянутую до глаз маску пассажиры узнали в женщине с пышными кудрявыми волосами прославленную наставницу олимпийских чемпионов. Тутберидзе, по словам собеседницы «Царьграда», вела себя скромно. Именно поэтому люди отнеслись к задержке рейса с пониманием.
Журналисты отметили, что тренер скорее всего отправилась в Челябинск на открытие чемпионата России по фигурному катанию. Они предположили, что Тутберидзе попала в предновогоднюю столичную пробку, поэтому опоздала.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сервис «Яндекс. Расписание» сообщил о массовой отмене и задержке (около 40) рейсов в столичных аэропортах 25 декабря. Согласно данным на 11:44 по московскому времени, всего было отменено 10 рейсов: четыре — во Внукове, три в Домодедове, столько же — в Шереметьеве. Всего задержано 27 рейсов: восемь — во Внукове, 16 — в Домодедове, три — в Шереметьеве.