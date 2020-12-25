Тутберидзе задержала вылет регулярного рейса на 2,5 часа 

Накануне авиарейс «Москва — Челябинск» с вылетом из Шереметьево был задержан на 2,5 часа, сообщает «Царьград». В аэропорту сослались на технические причины, пассажиры подозревают, что виновата ВИП-персона.

Одна из пассажирок рассказала журналистам, что людей загрузили в автобус на взлетной полосе, согласно графику. Однако транспорт не двинулся с места. 25 минут автобус стоял неподвижно, затем пассажиров попросили вернуться в здание аэропорта. Сотрудники Шереметьево сослались на возникновение непредвиденных обстоятельств. Однако, как только в зале появилась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе , посадка сразу же началась.

Несмотря на натянутую до глаз маску пассажиры узнали в женщине с пышными кудрявыми волосами прославленную наставницу олимпийских чемпионов. Тутберидзе, по словам собеседницы «Царьграда», вела себя скромно. Именно поэтому люди отнеслись к задержке рейса с пониманием.

Журналисты отметили, что тренер скорее всего отправилась в Челябинск на открытие чемпионата России по фигурному катанию. Они предположили, что Тутберидзе попала в предновогоднюю столичную пробку, поэтому опоздала.