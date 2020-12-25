Банкир обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей 

Радулов, как сообщал «Рамблер», — форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз». Несколько лет назад некто познакомил его с бывшим владельцем казино, решившим основать банк. Тот пообещал спортсмену выдачу большой суммы денег в любой точке мира под низкие проценты и качественное обслуживание.

В 2015 году у кредитной организации возникли проблемы с лицензией. В настоящее время она находится на стадии банкротства.

Несколько лет назад правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту махинаций со стороны руководства банка, но могли найти потерпевших — кредитная организация убеждала Радулова и других спортсменов в том, что деньги «работают». Недавно жертвы банка все же обратились к правоохранителям.