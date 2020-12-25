Широкова приговорили к исправительным работам за избиение арбитра

Как сообщал «Рамблер», Широков напал на Данченкова 10 августа в ходе матча любительских команд на стадионе академии «Спартака» . Конфликт возник после того, как арбитр не отреагировал на нарушение, совершенное в отношении футболиста, и не назначил пенальти. Спортсмен начал оскорблять и угрожать футбольному судье, за что получил красную карточку. Последующие события попали на видео. На опубликованной в Сети записи видно, как Широков подходит к Данченкову, бьет его рукой по лицу, а затем пинает упавшего мужчину.

11 августа спортсмен извинился за свои действия, тем не менее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Представители потерпевшего обращались в Следственный комитет с требованием переквалифицировать дело на более тяжкую статью — «Покушение на убийство». Адвокат арбитра Александр Островский подчеркивал, что Широков, будучи в прошлом профессиональным футболистом, обладает сильным ударом.

А учитывая, что он бил его подзащитного бутсами по голове, Данченкову мог быть нанесен непоправимый вред, если бы нападавшего вовремя не оттащили. Требования защиты арбитра удовлетворены не были.

Прокурор настаивал на ограничении свободы на срок 1 год и 10 месяцев для Широкова. В результате суд приговорил спортсмена к 100 часам обязательных работ. При этом футболист сохранил звание мастера спорта.