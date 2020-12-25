Российский болельщик вышел из французской тюрьмы 

Российский болельщик Михаил Ивкин вышел из французской тюрьмы.

Напомним, россиянина признали виновным по делу о беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

Sport24 сообщает, что Ивкин был передан сотрудникам полиции, которые перенаправили его в центр депортации в городе Ним. Там он сейчас и находится. Отмечается, что консульство России запрашивало время выхода Ивкина из тюрьмы, чтобы сразу же отправить его в Россию. Им не сообщили данную информацию. В центре депортации он может ждать возвращения в Россию до трех месяцев.