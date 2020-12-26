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Аршавин объяснил, почему хочет забрать у Барановской сына 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Новый скандал Аршавина и Барановской
Фото: РИА Новости
Союз Юлии Барановской и Андрея Аршавина распался много лет назад, но конфликтовать они не перестают.
Конечно, тема алиментов, за снижение которых давно борется многодетный папа, не добавляет в их ситуации положительных эмоций.
Кроме того, не вызывает у Юлии энтузиазма и вдруг возникшее стремление Аршавина общаться со своими детьми, — рассказывают 7days.ru.
Футболист долгое время не интересовался их жизнью — тогда он был увлечен новыми личными отношениями. И только после расставания с Алисой Казьминой вспомнил, что у него есть трое наследников от Барановской.
Сейчас между родителями разгорелся конфликт из-за увлечений младшего сына.
Арсений, которому сейчас 8 лет, влюблен в футбол и тренируется теперь в академии «Спартака».
Аршавину это обидно — он ведь много времени выступал на питерский «Зенит», и сейчас работает в клубе на хорошей должности. А «Спартак» считается главным конкурентом его клуба.
Андрей хотел бы, чтобы сын тренировался при «Зените». Но для этого нужно, чтобы Арсений перебрался к отцу в Санкт-Петербург. Понятно, что мама против.

«Переманивать сына в „Зенит“ бесполезно. Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно. Если бы это было возможно, у нас бы не было таких скандалов 10 лет. Как сын будет играть в „Зените“? Для этого ему нужно переехать в Питер и жить у меня. Жить у меня — пожалуйста, я только рад. Но его мама никогда на это не пойдет», — рассказал Аршавин YouTube-каналу Nobel.

Как ранее писал «Рамблер», у Андрея Аршавина четверо детей: трое от телеведущей Юлии Барановской — 14-летний сын Артем, 12-летняя дочь Яна и 8-летний сын Арсений.
От брака с журналисткой Алисой Казьминой в 2017 году родилась дочь Есения.
Видео дня. Лучшие сейвы 14-тура Английской Премьер-лиги
Комментарии 2
Около спорта , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская , Спартак , Зенит , журнал "7 Дней"
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