Английский клуб «Сандерленд», некогда выступавший в АПЛ, обрёл нового хозяина. Им стал 22-летний миллиардер с русскими корнями Кирилл Луи-Дрейфус. Он покупает контрольный пакет акции клуба третьего по силе английского дивизиона у бизнесмена Стюарта Дональда. Сейчас сделку должна одобрить английская футбольная лига.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Стюарта Дональда за его порядочность и разумность в течение последних трёх месяцев, благодаря которым у меня появилась возможность получить контрольный пакет акций «Сандерленда». Я полностью осведомлён об усилиях, предпринимаемых нынешним владельцем и правлением для защиты жизнеспособности клуба, и уважаю сложность этой задачи, учитывая недавнее прошлое «Сандерленда» и нынешний экономический климат», — цитирует Луи-Дрейфуса пресс-служба клуба.

Рассказываем о молодом миллиардере с русскими корнями, мать которого считается самой богатой русской женщиной в мире.

Интерес к футболу появился в подростковом возрасте

Кирилл — сын покойного Роберта Луи-Дрейфуса и уроженки Санкт-Петербурга Маргариты Богдановой. После смерти отца в 2009 году от лейкемии Луи-Дрейфус-младший стал одним из трёх наследников Louis Dreyfus Company, которая занимается сельским хозяйством, переработкой пищевых продуктов и международными перевозками. Состояние матери Кирилла, Маргариты, в ноябре 2020 года Forbes оценил в 5,6 млрд долларов, назвав её самой богатой русской женщиной в мире. А вот имущество Луи-Дрейфуса-младшего неизвестно. По некоторым данным, у Кирилла есть трастовый фонд на сумму свыше двух миллиардов долларов.

С 1996 года его отец владел «Олимпиком» из Марселя. При нём французский клуб дошёл до двух финалов Кубка УЕФА , став популярным среди марсельских иммигрантов. После смерти Роберта контрольный пакет акции клуба перешёл к Маргарите. Тогда у Кирилла и появился интерес к футболу. Его мать продала клуб в 2016 году, оставив 5% акций своему сыну. Со временем он стал часто появляться в ложе стадиона «Велодром», пристально наблюдая за матчами местного клуба.

В 2017 году Кирилл поступил в Ричмондскую международную футбольную академию в Лидсе (RIASA). Там он играл в местной лиге, пока не получил несколько травм. Некоторые игроки оттуда затем начинают свой путь в профессиональный футбол.

«Кирилл был техничным игроком и очень вежливым, умным молодым человеком. К сожалению, ему не повезло с травмами, когда он был в RIASA. Но у него было конкурентное преимущество в очень позитивной манере, и у него было хорошее чувство юмора как на поле, так и вне его», — отметили на официальном сайте академии.

Теперь молодой миллиардер серьёзно настроен вернуть «Сандерленду» былую славу. Связующим звеном между Луи-Дрейфусом и «Сандерлендом» стал уругвайский бизнесмен и политик Хуан Сартори, который с лета 2018 года имеет 20% акций клуба. Он же является тестем российского владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева

Сейчас «чёрные коты» прочно осели в третьем английском дивизионе, на данный момент, занимая после 17 туров 11 место в турнирной таблице Первой лиги Англии.

«Мы с уважением ожидаем одобрения EFL по этой сделке. Тем не менее на данном этапе было бы неправильно не подчеркнуть, какой огромной честью для меня было бы стать членом такого исторического клуба в городе, известном своей богатой футбольной культурой, восходящей к 1879 году. Многие знают о моих семейных связях с футбольной индустрией, и, приобретая «Сандерленд», я понимаю ответственность, которая возлагается на меня.

У нас есть долгосрочная стратегия, которая объединяет гордые традиции Сандерленда с современной структурой и подходом. Мы будем стремиться быть на первых местах, а также уделять большое внимание развитию игроков и стилю игры команды.

Мы хотим создать команду, на которую будет интересно смотреть и которая воплощает дух и культуру тех, кто посещает матчи, тем самым воссоединяя клуб с фанатами, чья поддержка будет важна для нашего успеха», — отметил Луи-Дрейфус-младший.