«В Москве был цирк и кошмар» 

Садовская является претенденткой на звание чемпиона мира по шашкам. В этом году она должна была сыграть с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Весной поляки отказались проводить матч на своей территории и искать спонсора, обеспечивающего призовой фонд в 50 тысяч евро. В итоге спонсоров нашли в Москве. Матч назначили на 15 декабря.

Проблемы начались уже на пересадке в Цюрихе, через который пришлось лететь Садовской в связи с ограничениями в авиасообщении. В Швейцарии ей сказали, что ее бумаг на русском никто не понимает, и попросили предоставить документы на английском, но таких у нее не было. В итоге ее все-таки пустили в самолет.

Однако в Москве проблемы продолжились.

«Это был цирк. В Москве я приземлилась в пятницу около 18, потом четыре часа проходила разные контрольные процедуры, но оказалось, что меня нет в списке лиц, которым разрешен въезд на территорию России», — заявила Садовская.

Две ночи шашистка провела в транзитной зоне для людей, с которыми не понятно, что делать.

Она говорит, что чувствовала себя, как заключенная:

«Не знаю, верное ли это сравнение, потому что в тюрьме кормят, пожалуй, лучше. Я получала маленькие пластиковые коробочки, в которых лежало два ломтика огурца и крошечные помидоры. У меня не было никаких прав, я сама не могла ничего купить. В туалет меня водила таможенница, на обратном пути она проверяла, не пронесла ли я что-нибудь тайком. Это был кошмар, но, как я убедилась, даже в XXI веке можно встретить такое отношение к человеку».

После этого у польки произошел конфликт с российскими организаторами и спонсорами соревнований, в частности, с неким человеком по имени Артем. Она утверждает, что просила предоставить ей подтверждение о призовом фонде в 50 тысяч евро, но в итоге Артем нагрубил ей и заявил, что матча не будет. Садовской пришлось уехать ни с чем.

Теперь в Польше говорят, что рассчитывают провести матч в будущем году на своей территории, но вновь надеются на российских спонсоров.