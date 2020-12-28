Тарасов: «Горжусь человеческими качествами Путина» 

«Недавно писал на свою любимую тему — «Елку желаний» (Всероссийская благотворительная акция) и активно слежу за реализацией данного проекта. Все эти акции проводятся не просто так и которой год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами ВВ. Человек не просто взял, «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тезке из Челябинска. Больше тут и добавить нечего, кроме как — пусть все дети будут счастливы и здоровы», — написал Тарасов в инстаграме.