Навка подвела итоги сезона «Ледникового периода» 

Фигуристка Татьяна Навка подвела итоги очередного сезона проекта «Ледниковый период». На своей странице в Instagram она заявила, что судить коллег нелегко, но в то же время ее восприятие любимого вида спорта вышло на новый уровень.

Навка выразила сожаление, что сезон шоу подошел к концу, но вместе с тем заявила, что он был «ярким, неоднозначным, насыщенным». В нем, по ее словам, были реализованы «новые идеи» и «подходы». Спортсменка, которая выступала в «Ледниковом периоде» в роли судьи, подчеркнула, что ей непросто далось выставление оценок коллегам.

«И сложно, и легко, и увлекательно, и всё это одновременно! Пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще», — пояснила спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Навка отметила, что участие в шоу дало ей массу положительных эмоций и интересный новый опыт.