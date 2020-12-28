Навка подвела итоги сезона «Ледникового периода» 

Фигуристка Татьяна Навка подвела итоги очередного сезона проекта «Ледниковый период». На своей странице в Instagram она заявила, что судить коллег нелегко, но в то же время ее восприятие любимого вида спорта вышло на новый уровень.
Навка выразила сожаление, что сезон шоу подошел к концу, но вместе с тем заявила, что он был «ярким, неоднозначным, насыщенным». В нем, по ее словам, были реализованы «новые идеи» и «подходы». Спортсменка, которая выступала в «Ледниковом периоде» в роли судьи, подчеркнула, что ей непросто далось выставление оценок коллегам.
«И сложно, и легко, и увлекательно, и всё это одновременно! Пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще», — пояснила спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Навка отметила, что участие в шоу дало ей массу положительных эмоций и интересный новый опыт.
Победителями очередного сезона «Ледникового периода» стали звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт. На втором месте оказались актер Вячеслав Чепурченко и спортсменка Яна Хохлова. Тройку лидеров замкнули телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась смотреть новый сезон «Ледникового периода» с Алиной Загитовой в роли ведущей шоу. Прославленная спортсменка заявила, что «Муму» (персонаж повести Ивана Тургенева — прим. ред.) фигурного катания её не интересует. СМИ сообщали, что изначально Загитова должна была вести шоу в паре с коллегой по российской сборной Евгенией Медведевой. Однако олимпийская чемпионка отказалась, предоставив продюсерам шоу выбор между собой и «заклятой подругой». В результате организаторы выбрали Загитову из-за ее более свободного графика.