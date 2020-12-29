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Аршавин рассказал о шести годах без детей 

Мария Иванова 5 часов назад
Аршавин рассказал о шести годах без детей
Фото: ТАСС
Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, что в его жизни был период, когда он не виделся с детьми шесть лет. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

«Был момент, когда я не видел своих старших детей шесть лет, даже чуть больше. Никаких договоренностей в принципе нет. Первую жену, Юлю, я видел один раз за семь лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и дальше», — процитировало футболиста издание.

Как писал «Рамблер», у Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской. Их отношения продлились девять лет, до 2013 года.
В 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В конце 2018-го в соцсетях появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой. В начале 2019-го Казьмина рассказала о расставании с мужем, а летом они развелись.
Аршавин долгое время выделял 50 процентов от зарплаты на алименты, позже суд снизил объем выплат до 3/8 от его дохода.
Аршавин отметил, что во время его игры за «Зенит» он переводил Барановской по пять миллионов рублей каждый месяц. По его словам, встречается с бывшей женой он редко: дети выросли и он может общаться с ними напрямую.
Он подчеркнул, что не чувствует «укора со стороны детей» из-за отсутствия встреч.

«Время памперсов я прошел со всеми тремя и с четвертой тоже. Даже маленькая дочка второй жены, не от меня, называла меня папой. Я скучаю и по ней, и по старшему сыну Алисы», — подчеркнул Аршавин.

Видео дня. «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
Комментарии
Около спорта , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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