Аршавин рассказал о шести годах без детей 

«Был момент, когда я не видел своих старших детей шесть лет, даже чуть больше. Никаких договоренностей в принципе нет. Первую жену, Юлю, я видел один раз за семь лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и дальше», — процитировало футболиста издание.

Как писал «Рамблер», у Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской . Их отношения продлились девять лет, до 2013 года.

В 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой , в феврале 2017-го у них родилась дочь. В конце 2018-го в соцсетях появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой. В начале 2019-го Казьмина рассказала о расставании с мужем, а летом они развелись.

Аршавин долгое время выделял 50 процентов от зарплаты на алименты, позже суд снизил объем выплат до 3/8 от его дохода.

Аршавин отметил, что во время его игры за «Зенит» он переводил Барановской по пять миллионов рублей каждый месяц. По его словам, встречается с бывшей женой он редко: дети выросли и он может общаться с ними напрямую.

Он подчеркнул, что не чувствует «укора со стороны детей» из-за отсутствия встреч.