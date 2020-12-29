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«Романцев спит. Врываются люди с оружием, орут: „Встать, милиция!“ Как тренера „Спартака“ приняли за вора в законе 

Sport24 4 часа назад
До перехода в московский «Спартак» один из самых успешных тренеров в истории клуба Олег Романцев работал в Первой лиге СССР. Пытался вывести владикавказский «Спартак» в элиту советского футбола.
За год работы во Владикавказе 34-летний Романцев серьезных успехов не добился — «Спартак» занял скромное 13-е место в первом дивизионе. Тем не менее даже этот небольшой период карьеры все равно остался в памяти тренера: во многом, из-за сумасшедшей ночи в Кемерово.
Романцев и Жиляев заснули в номере с накрытым столом. Вскоре туда ворвались люди с пистолетами
В конце июня 1988 года «Спартак» отправился на гостевую игру с «Кузбассом». Как ни странно, путь до Кемерово получился очень долгим и тяжелым — рейс задержали, поэтому команда не спала практически сутки, а до гостиницы спартаковцы добрались только глубокой ночью.
Разумеется, сразу же по приезду измотанные тренеры и игроки попытались заселиться в отель. Тогда же и начались странности.

«Приезжаем в гостиницу уже глубокой ночью, а нам говорят: вы знаете, ваши номера еще не готовы. Мы, конечно, возмущаемся, требуем, чтобы команду расселили. И администрация постепенно стала игроков по номерам разводить. «А в вашем люксе», — говорят нам с Романцевым, «Еще не успели убраться». Мы уже устали и нам было совершенно все равно, что там в номере творится», — признавался начальник команды ФК «Спартак» Валерий Жиляев в книге «Тайны советского футбола».

Уставшие Жиляев и Романцев отказались от уборки. «Ну что там такого может быть?», — подумали они и вошли в номер, даже не подозревая, какой сюрприз готовил им «люкс».

«Поднимаемся и видим: посреди большой комнаты накрыт шикарный по тем временам стол человек на пятнадцать — двадцать. Еда, напитки, фрукты. И все почти нетронутое, так, только чуть — чуть что — то поедено, и все. Но ночь на дворе, так спать хотелось, что не до этого стола было. Поэтому, не обращая на него внимания, сразу же и легли. Олег Иванович в спальне, а я — в гостиной», — рассказывал Жиляев.

Впрочем, выспаться в ту ночь спартаковцам так и не удалось. Как только Романцев и Жиляев заснули, в их номер ворвались вооруженные люди.
«Вдруг сквозь сон слышу шум и крики: «Встать! Руки за голову!» В номер залетели вооруженные ребята», — вспоминал Романцев в своей книге «Правда обо мне и „Спартаке“.
»Громко так стучали, серьезно. Что делать, пошел открывать», — рассказывал Жиляев. «Как был в трусах подхожу к двери и только замок повернул, по ней как дадут ногой. Я в сторону отлетел, и в номер врываются люди с оружием. Орут: „Не двигаться, милиция!“ Крик, шум, документы требуют. „Кто еще в номере кроме тебя?“, — спрашивают. „Кроме меня“, — говорю, „Еще один человек спит. Мы к вам на игру прилетели“.
Они меня под руки волокут в спальню, где Романцев спит. Будят его тоже и требуют у него документы. Олег Иванович спросонок, ничего не понимая, тянется к дипломату за документами. Они переполошились, на него пистолеты наставили: „Не трогать!“, — кричат.

»Да в чем дело?», — спрашиваю. «Я начальник команды, вот ее главный тренер. Мы полчаса назад сюда только вошли. Позвоните администратору, спросите!».

Лишь после того, как эмоции улеглись, в ситуации, наконец, удалось разобраться. Оказалось, ребята с пистолетами были сотрудниками милиции. А в том номере, где остановились главный тренер и начальник команды, должны были задержать бандитов.

«Выясняется, что кемеровская милиция проводила спецоперацию. Им сообщили, что в этом номере в гостинице должна была проходить сходка воров в законе. И, судя по столу, она началась, но кто — то их предупредил. Они успели сбежать, а мы с Олегом Ивановичем как раз и подвернулись под горячую милицейскую руку. Но все, слава богу, обошлось благополучно», — вспоминал Жиляев.

«Перед нами, конечно, извинились. Но я даже испугаться не успел — спросонья поначалу ничего не понял», — утверждал Романцев.
К счастью для спартаковцев, бессонная ночь практически не сказалась на команде. «Спартак» сгонял с «Кузбассом» ничью (2:2) и уехал из Кемерово с одним очком — уже без приключений.

Каких воров в законе пытались задержать оперативники

В конце 1980-х и начале 1990-х Кемеровская область считалась одним из главных пристанищ бандитизма в нашей стране. В ту пору Кузбасс контролировали сразу несколько преступных группировок, которые специализировалась на рэкете и убийствах.
Кемеровскими ОПГ рулили известные воры в законе, так называемого «грузинского крыла»: Олег Чернышев «Черный» и Тристан Сичинава «Тристан» (контролировали север области), а также Виктор Коростылев «Коростыль» (отвечал за юг области).
Вероятно, в ту ночь некоторые из них были в кемеровском отеле, но чудом смогли скрыться от сотрудников милиции.
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Около спорта , Олег Романцев , Спартак
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