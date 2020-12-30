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В Подольске сожгли фигуру Артема Дзюбы
Спорт-Экспресс
2 часа назад
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В Подольске сожгли фигуру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает Mash.
Неизвестный пробрался на парковку, где находится фигура форварда, и поджег ее. Сообщается, что полиция ведет поиск поджигателя.
В октябре 2019 года фигуру Дзюбы в Подольске украли две девушки, а в июле 2020 года, накануне полуфинального матча Кубка России
«Зенит»
—
«Спартак»
(2:1) у фигуры оторвали голову.
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