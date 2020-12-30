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В Подольске сожгли фигуру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает Mash.

Неизвестный пробрался на парковку, где находится фигура форварда, и поджег ее. Сообщается, что полиция ведет поиск поджигателя.