Геничу стало плохо во время эфира

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич почувствовал сильное недомогание прямо во время футбольного матча, на котором работал. Об этом он рассказал в Twitter.
Инцидент произошел во время трансляции регулярного матча чемпионата Испании между «Гранадой» и «Валенсией». Во время второго тайма Генич почувствовал, что его «накрывает по полной»: у него появилась плена перед глазами, усилилось сердцебиение и закружилась голова.
«Ни фига не понял, что произошло. Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызывали cкорую помощь», — написал комментатор (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Медики помогли прийти Геничу в себя. Он также отметил, что ухудшение самочувствия не связано с последствиями перенесенного COVID-19, который он перенес в декабре. Спортивный комментатор, говоря о причинах инцидента, сослался на проблемы с кровяным давлением.
По данным РБК, некоторое время матч «Гранада» — «Валенсия» транслировался без комментариев. Позже Генича заменил Станислав Минин.
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