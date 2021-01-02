И даже Хабиб вернётся. Сколько там он в шутку попросил? Сто миллионов?

2020 год в спорте получился, мягко говоря, скомканным. Было перенесено огромное количество турниров, включая Евро и Олимпиаду. К счастью, мир научился сосуществовать с коронавирусом и проводить масштабные спортивные мероприятия. Поэтому 2021 год получится невероятно насыщенным для всех фанатов спорта, а Россия будет радовать болельщиков сенсационными результатами. Мы дерзко загадываем, что у нашего спорта в Новом году всё будет здорово.

Россия сыграет в финале Евро

Одним из главных событий 2021 года, безусловно, станет чемпионат Европы, часть матчей которого пройдёт в Санкт-Петербурге. И Россия будет там одним из основных действующих лиц. Парни Станислава Черчесова сумеют пробиться в финал Евро. Сейчас это кажется чем-то сенсационным и нереальным, но разве не то же самое мы говорили перед чемпионатом мира в России в 2018 году? Тогда перед турниром российские футболисты проваливали один товарищеский матч за другим и было совершенно непонятно, за счёт его они могут прибавить.

Но Черчесов планомерно готовил команду именно к основному раунду чемпионата мира и оказался прав. Последние неудачи сборной России нужно рассматривать в таком же ключе. Тем более, что оптимальный состав сборной в 2020-м так ни разу и не собрался в 2020 году.

Выйти из группы, где ещё играют Бельгия, Дания и Финляндия, России вполне по силам. А в матчах на вылет Черчесов сможет должным образом настроить подопечных, которые 12 июля 2021 году выйдут на газон стадиона «Уэмбли» в Лондоне, чтобы сыграть в главном матче чемпионата Европы. Да-да! Ну неужели даже помечтать нельзя?

Биатлонисты выиграют два золота чемпионата мира

Сборная России по биатлону побила все возможные антирекорды в 2020 году. Безмедальная серия достигла уже 39 гонок и с большой долей вероятности достигнет отметки 50. И тогда комментатору Дмитрию Губерниеву придётся съесть собственный ботинок в прямом эфире. Обещания надо выполнять. А вот на чемпионате мира в Поклюке в феврале всё изменится, и Россия уедет из Словении с двумя золотыми медалями.

В личной гонке победу одержит Александр Логинов и станет двукратным чемпионом мира. А второй успех придёт к нам в женской эстафете, где российские девушки наконец-то совладают со стрельбой и воспользуются ошибками соперниц на рубеже. На последнем круге Ульяна Кайшева ценой невероятных усилий удержит преимущество над норвежкой Тириль Экхофф и принесёт всей стране счастье. А почему бы и нет? В спорте бывают самые неожиданные повороты!

Россия войдёт в тройку на Олимпиаде

Ещё одно крупное событие, которое было перенесено на год из-за коронавируса. Россия удивит весь мир и ворвётся в тройку сильнейших. Точнее будет сказать, не Россия, а сборная олимпийских атлетов из России, потому что нашей команде придётся снова выступать под нейтральным флагом. Но все ведь всё равно будут знать, откуда эти парни и девушки.

У нас есть прекрасные перспективы на золотые медали в лёгкой атлетике, плавании, художественной и спортивной гимнастике, синхронном плавании, борьбе, мужском волейболе, женском гандболе и ряде других дисциплин. И не сомневайтесь, что после каждой победы российские спортсмены споют гимн страны. Тихонько, про себя, чтобы не наказали. Но споют.

Мазепин приедет на подиум

Российский гонщик Никита Мазепин успел стать едва ли не самой обсуждаемой фигурой в Формуле-1 ещё до того, как дебютировал за рулём. Мазепин провёл отличный сезон в Формуле-2 и подписал контракт с командой «Хаас». Однако через короткое время после этого попал в крупный скандал. В его социальных сетях появилось видео, на котором видно, как Никита в шутку заигрывает заигрывает с девушкой на заднем сиденье машины. Девушка оголила грудь, показала средний палец на камеру и потом маняще положила палец себе в рот.

На этом видео закончилось, но скандал только начался. Западная общественность накинулась на Мазепина и потребовала уволить пилота. В «Хаас» приняли к сведению такую реакцию, но разрывать контракт не стали. И правильно сделали, потому что Никита принесёт команде долгожданный подиум. Россиянин отличается агрессивным стилем пилотажа, и в одной гонок с переменчивыми погодными условиями сможет воспользоваться своим талантом и сенсационно приедет на подиум. Что тогда случится в прессе и среди болельщиков, представить страшно.

Хабиб вернётся ради боя с Мейвезером

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу после боя с Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. И даже пообещал маме не возвращаться в спорт. Но давайте признаемся честно, что шанс на возвращение Хабиба всегда был. А если найдётся достойный повод и солидный гонорар, то шанс этот только вырастет. «Если Дана Уайт предложит мне 100 миллионов за бой, это будет уже проблема», — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Нурмагомедов.

Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С Макгрегором и Порье Хабибу уже неинтересно соперничать, а вот с легендой бокса Флойдом Мейвезером — вполне. И это будет легендарное событие, которое, возможно, перебьёт по зрительскому интересу и чемпионат Европы по футболу, и Олимпиаду в Токио.

Хоккеисты с треском вылетят с ЧМ

К сожалению, будут и не самые приятные сюрпризы. Проблемы в российском хоккее настолько глубокие и серьёзные, что в какой-то момент они должны отразиться и на главной команде страны. Сборная России по хоккею с треском провалит чемпионат мира-2021 и не выйдет из группы. Без помощи игроков НХЛ, которые с огромной доли вероятности не приедут на турнир, наши парни будут страдать на льду и проиграют тем, кому на бумаге не должны проигрывать.

Те же немцы и датчане, с которыми Россия сыграет в одной группе, уже давно не являются слабыми соперниками. Вспомните хотя бы финал Олимпиады-2018, где Россия каким-то чудом вытащила матч с Германией. А ведь тогда состав у нас был гораздо сильнее. Впрочем, неудача 2021 года станет отправной точкой для реформации всей системы хоккея в стране.

Россия уничтожит Норвегию в лыжах

Закончим всё же приятным. В лыжных гонках Россию ждёт настоящий триумф. Причём и на чемпионате мира, и на «Тур де Ски», и в личном зачёте Кубка мира, и в зачёте Кубка наций. Собственно, уже в начале сезона 2020/21 Россия опережает Норвегию почти на 1000 баллов по сумме среди мужчин и женщин! Конечно, большую роль сыграло то, что норвежцы решили пропустить целый ряд стартов. Но разве это должно волновать российских болельщиков?