«Да, конечно, у меня высокая зарплата. Есть куда тратить… дети. Один сейчас к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит. Жена у меня не бедная, но она и вкалывает. С четырёх лет она работала, скиталась по миру. Могу ли я её отговаривать от чего-то? Я не могу этого делать. Я не имею права: она не делает ничего противозаконного, и всё это она делала до меня», — сказал Песков в эфире передачи «Соловьёв Live».