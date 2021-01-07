Как сообщал «Рамблер», «Комсомольская правда» писала со ссылкой на знакомых Карпович, что актриса пыталась соблазнить Ягудина, якобы закидывала его сообщениями и эротическими фото. «КП» отмечала, что в то время Ягудин и Татьяна Тотьмянина ждали ребенка.

«Когда беременная Тотьмянина это заметила, чуть дело до драки не дошло, Татьяна хотела поколотить «разлучницу», — утверждал собеседник газеты.

В интервью Надежде Стрелец Ягудин рассказал, что слухи появились на фоне его совместной работы с Карпович.

«Действительно, играли в одном спектакле. Ничего из того, что было написано, я не ощущал. Кто ее хотел побить, чего там, ну, пишут и пишут», — подчеркнул он.

Ягудин напомнил о «замечательном выражении — собака лает, караван идет» и порассуждал о причинах появления грязных слухов.