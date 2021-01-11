Хоккеист Павел Дацюк обратился Владимиру Путину из-за ареста бывшего схиигумена Сергия Романова. Спортсмен написал письмо президенту РФ. Дацюк просит главу государства помочь разобраться в «незаконном заключении Сергия Романова», а также привлечь всех к ответственности, кто был причастен к событиям 29 декабря 2020 года при задержании отлученного от церкви экс-схимонаха в Среднеуральском монастыре.
«Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных Литургиях, будучи знакомым с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было», — сообщается в письме, которое опубликовано на странице Павла Дацюка в Instagram.
Хоккеист уверяет, что проповеди Романова не содержали призывов к суициду. Однако именно по статье «склонение к суициду» бывший схимонах и был задержан представителями следственного комитета Свердловской области, а позже его этапировали в Москву, где Басманный суд принял решение о заключении Романова под стражу на 2 месяца. Также с СКР сообщили, что Николай (Сергий) Романов уже был ранее осужден на 13 лет за убийство и разбой, срок он отбыл в 90-ых годах. Напомним, в Басманном суде Романов не признал вину по обвинению в склонении к суициду. Также на следующий день он отказался от еды и воды из-за соблюдения поста.