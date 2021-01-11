«Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных Литургиях, будучи знакомым с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было», — сообщается в письме, которое опубликовано на странице Павла Дацюка в Instagram.