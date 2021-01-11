МОК может лишить США Олимпиады-2028

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Международный олимпийский комитет может лишить США права проведения Олимпийских игр 2028 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил член МОК Ричард Паунд

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Лос-Анджелес получил право проведения Олимпиады-2028, Конгресс США принял закон, согласно которому получил право управлять советом директоров Олимпийского комитета США, а Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков предложило Конгрессу рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства , если то не проведет реформы.

На днях Паунд назвал право американского Конгресса управлять советом директоров Олимпийского комитета США явным нарушением олимпийской хартии, требование реформ ВАДА — попыткой дестабилизировать структуру и финансирование организации, а все это вместе — неприемлемым поведением.