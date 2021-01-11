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США могут лишить Олимпиады-2028 

Артём Кульша 5 часов назад
МОК может лишить США Олимпиады-2028
Фото: ТАСС
Международный олимпийский комитет может лишить США права проведения Олимпийских игр 2028 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил член МОК Ричард Паунд.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Лос-Анджелес получил право проведения Олимпиады-2028, Конгресс США принял закон, согласно которому получил право управлять советом директоров Олимпийского комитета США, а Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков предложило Конгрессу рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства, если то не проведет реформы.
На днях Паунд назвал право американского Конгресса управлять советом директоров Олимпийского комитета США явным нарушением олимпийской хартии, требование реформ ВАДА — попыткой дестабилизировать структуру и финансирование организации, а все это вместе — неприемлемым поведением.

«Если в какой-то момент США станут государством-изгоем, думаю, мы можем начать рассматривать вопрос, следует ли проводить Игры в Лос-Анджелесе», — сообщил член МОК.

Видео дня. Лучшие сейвы 17-го тура Английской Премьер-лиги
Комментарии
Около спорта , Ричард Паунд , Конгресс США , Всемирное антидопинговое агентство
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