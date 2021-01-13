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Президента Федерации пятиборья РФ ограбили на $600 тысяч 

Павел Тиунов 3 часа назад
Президента Федерации пятиборья РФ ограбили на $600 тысяч
Фото: РИА Новости
Злоумышленники похитили из дома президента Федерации многоборья РФ Вячеслава Аминова 600 тысяч долларов и драгоценности, сообщает РЕН ТВ. Под подозрением — обслуживающий персонал.
Заявление об ограблении в полицию написала супруга Аминова, сотрудница таможенно-брокерского центра. Она пояснила, что из дома похитили сейф, который был прикручен к стене в шкафу в ванной комнате. Внутри находилась большая сумма денег наличными (около 600 тысяч долларов) и ювелирные украшения, общая стоимость которых сейчас выясняется.
Известно, что преступление произошло в тот момент, когда в доме находились горничная, няня, повар, трое охранников и разнорабочие. Каждый из них, по версии полицейских, может быть причастен к ограблению. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге налетчик, угрожая пистолетом, ограбил отделение Сбербанка. Инцидент произошёл 4 января. В отделение банка на Сенной площади ворвался мужчина с цветной маской на лице. Угрожая пистолетом сотруднице кредитной организации, он вынудил ее подвести его к кассе. Злоумышленник забрал 500 тысяч рублей и около 8 тысяч долларов, а затем скрылся.
В середине декабря в Петербурге грабитель вынес из отделения банка на улице Белы Куна 450 тысяч рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника ищут до сих пор.
Видео дня. Худший клуб АПЛ одержал первую победу
Комментарии 7
Около спорта , Вячеслав Аминов , Сбербанк России , РЕН ТВ
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