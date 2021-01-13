Президента Федерации пятиборья РФ ограбили на $600 тысяч 

Злоумышленники похитили из дома президента Федерации многоборья РФ Вячеслава Аминова 600 тысяч долларов и драгоценности, сообщает РЕН ТВ. Под подозрением — обслуживающий персонал.

Заявление об ограблении в полицию написала супруга Аминова, сотрудница таможенно-брокерского центра. Она пояснила, что из дома похитили сейф, который был прикручен к стене в шкафу в ванной комнате. Внутри находилась большая сумма денег наличными (около 600 тысяч долларов) и ювелирные украшения, общая стоимость которых сейчас выясняется.

Известно, что преступление произошло в тот момент, когда в доме находились горничная, няня, повар, трое охранников и разнорабочие. Каждый из них, по версии полицейских, может быть причастен к ограблению. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, как сообщал «Рамблер», на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге налетчик, угрожая пистолетом, ограбил отделение Сбербанка . Инцидент произошёл 4 января. В отделение банка на Сенной площади ворвался мужчина с цветной маской на лице. Угрожая пистолетом сотруднице кредитной организации, он вынудил ее подвести его к кассе. Злоумышленник забрал 500 тысяч рублей и около 8 тысяч долларов, а затем скрылся.

В середине декабря в Петербурге грабитель вынес из отделения банка на улице Белы Куна 450 тысяч рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника ищут до сих пор.