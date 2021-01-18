Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о толерантности в Европе.

«В Европе первый снег!

8:00 Я слепил снеговика. 8:10 Моя соседка-феминистка спросила, почему я не слепил снежную бабу. 8:15 Я слепил еще и снежную бабу. 8:17 Моя соседка-феминистка посмотрела на заманчивую грудь снежной бабы и стала жаловаться, что снежных баб повсеместно объективизируют.

8:20 Семья геев, живущая неподалеку, недовольно проворчала: лучше бы слепил двух снеговиков! 8:22 Сосед-трансгендер спросил, почему я не сделал просто «снежного человека» со съемными частями.

8:25 Вегетарианцы по соседству упрекнули за морковный нос, мол, овощи — это еда, а не украшение. 8:28 Чернокожий сосед назвал меня расистом, потому что снеговик и снежная баба — белые. 8:31 Мусульманин, который живет через дорогу, потребовал, чтобы снежная баба носила хиджаб.

8:40 Приехала полиция по вызову по поводу оскорбления чувств. 8:42 Соседка-феминистка попросила убрать от снежной бабы метлу, которая намекает на роль женщины-домохозяйки. 8:43 Президент объединения домовладельцев грозит мне выселением. 8:45 Приехали местные телевизионщики и спросили, знаю ли я разницу между снеговиками и снежными бабами. Ответил: «Снежные шары?», Немедленно получил клеймо: сексист!

9:00 Меня показали в утренних новостях, назвав расистом, гомофобом, подозреваемым в оскорблении чувств террористом, склонным к разжиганию розни во время плохой погоды.

Слава Богу, что наши дети воспитываются без таких перегибов! Не надо нам такого уровня толерантности, все же хорошо, что в нашей стране семейные ценности — это семейные ценности, мужчина — это мужчина, а женщина имеет право называться женщиной!» — написала Навка.

Репост этой записи сделал чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин

«Браво! Как верно сказано», — написал экс-фигурист.