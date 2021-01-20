Загитова анонсировала свое появление на ТВ 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заинтриговала поклонников анонсом нового телепроекта со своим участием. Подробностей о программе нет, известно лишь, что она готовится к эфиру на Первом канале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала видеоанонс передачи. В ролике она приходит в спортивный зал, разогревается, растягивается, отрабатывает прыжки, затем надевает коньки и выходит на лёд. В конце видео появляется титр «Скоро».

«Скоро на Первом канале», — написала фигуристка.

Подписчики Загитовой с энтузиазмом отреагировали на анонс новой программы. Они отметили, что очень ждут первого эфира и пожелали спортсменке удачи.

«Харизма и необычный магнетизм исходит от этой девочки… необъяснимо, но факт», — написала пользовательница под ником rozabakhtina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Нас ждет, что-то очень красивое», — предположила nuta.prokopenko.90.

«Как дождаться? Алина просто на разрыв аорты любим и ждём», — добавила glinka77.

Ранее, как сообщал «Рамблер», олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась смотреть новый сезон «Ледникового периода» с Алиной Загитовой в роли ведущей шоу. Прославленная спортсменка заявила, что «Муму» (персонаж повести Ивана Тургенева — прим. ред.) фигурного катания её не интересует.