Стало известно, по какой причине олимпийская чемпионка в парном катании на льду Татьяна Тотьмянина ушла из популярного шоу "Ледниковый период".

На протяжении долгого времени в прессе ходили слухи о том, что причиной отказа фигуристки Татьяны Тотьмяниной участвовать в шоу "Ледниковый период" стала ревность ее мужа, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина . Однако позже спортсмен опроверг данные домыслы. Согласно официальной версии, фигуристка не продолжила участие в программе из-за полученной травмы.

Многих поклонников проекта не удивило такое объяснение ситуации. Выяснилось, что фигуристка быстро и успешно восстановилась, но на шоу ее так и не вернули.

Ее коллеге по проекту, актеру Вячеславу Чепурченко быстро нашли новую замену — спортсменку Яну Хохлову . После неожиданных изменений пара тут же стала получать высокие баллы и ворвалась в лидеры сезона.

Несмотря на это, Авербух пригласил спортсменку на показательное выступление участников и в турне, где поклонники "Ледникового периода" смогут насладиться мастерством Тотьмяниной на льду.