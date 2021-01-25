РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о лишении статуса соответствия WADA

Российское антидопинговое агентство не станет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда о своем лишении статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.
В декабре, как сообщал «Рамблер», CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА и лишил то статуса соответствия.
Сегодня в РУСАДА сообщили, что решительно не согласны с выводами суда в отношении якобы имевших место манипуляций с данными. Там назвали выводы основанными на неверной и односторонней оценке фактов, а также указали на то, что CAS не принял во внимание доводы и доказательства, представленные РУСАДА и иными лицами.
В РУСАДА назвали свое лишение статуса соответствия противоречащим базовым принципам справедливости, потому что само оно не допустило каких-либо нарушений, и это было прямо признано WADA. При этом в РУСАДА назвали подход CAS к российским спортсменами ответственным и разумным — на невиновных атлетов не были наложены коллективные санкции.
«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что "настоящая глава была закрыта", и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса», — сообщили в агентстве.