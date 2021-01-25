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«Это не хорошо сказывается на их психике». Глушаков — о том, что бывшая жена не всегда разрешает видеться с детьми 

Sport24 22 часа назад
Глушаков осудил бывшую жену за частичный запрет видеться с детьми
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, почему решил уйти их «Ахмата», а также о том, что является для своих детей воскресным папой.

«У меня был контракт «1+1». Получил предложение остаться. Честно сказал, что в Москве дети, хотелось бы по возможности проводить больше времени с ними. Год оттарабанил, отдал все силы, выкладывался — друг друга поняли, пожали руки, расстались по-дружески.

Глобально не было такого, чтобы что-то не устраивало. Там немного другой менталитет, другая жизнь. Дети ко мне не поехали бы, а одному в гостинице — не вариант. Близкие и родные в столице — к ним и перебрался.
Для детей я воскресный папа? Ну, да. Дни встреч определяет суд, но могу приехать к детям в любой момент, когда они не в школе. Многое зависит от настроения их мамы. Иногда позволяет, иногда нет. Печально, что дети оказываются в такой ситуации, не думаю, что это хорошо сказывается на их настроении и психике», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».
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