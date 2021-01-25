Глушаков осудил бывшую жену за частичный запрет видеться с детьми

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, почему решил уйти их «Ахмата», а также о том, что является для своих детей воскресным папой.

«У меня был контракт «1+1». Получил предложение остаться. Честно сказал, что в Москве дети, хотелось бы по возможности проводить больше времени с ними. Год оттарабанил, отдал все силы, выкладывался — друг друга поняли, пожали руки, расстались по-дружески.

Глобально не было такого, чтобы что-то не устраивало. Там немного другой менталитет, другая жизнь. Дети ко мне не поехали бы, а одному в гостинице — не вариант. Близкие и родные в столице — к ним и перебрался.

Для детей я воскресный папа? Ну, да. Дни встреч определяет суд, но могу приехать к детям в любой момент, когда они не в школе. Многое зависит от настроения их мамы. Иногда позволяет, иногда нет. Печально, что дети оказываются в такой ситуации, не думаю, что это хорошо сказывается на их настроении и психике», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».