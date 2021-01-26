Продюсер Яна Рудковская устроила скандал прямо во время торжественной вечеринки по случаю 35-летия певицы Ольги Бузовой.

Как сообщает МК, Рудковскую возмутили слова, сказанные одной из подруг певицы — в своем поздравлении она упрекнула отечественный шоу-бизнес в неискренности, зато сами подруги льстить никому не собираются и по-настоящему тепло относятся к Бузовой.

Возмущенная продюсер не смогла сдержаться, она подошла к микрофону и обратилась с присутствующим.

"За свои слова нужно отвечать, а когда говорите — думать… Весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой", — набросилась она на подруг Ольги прямо на сцене, после чего собралась и демонстративно покинула вечеринку.