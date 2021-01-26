Экс-футболист «Сатурна» Ионов напал на полицейских

По данным издания, инцидент произошел в подмосковной Шатуре. Спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял с приятелем по городу, когда столкнулся с сотрудниками ППС.

Полицейские попросили их предъявить документы, однако эта идея Ионову не понравилась. Мужчины решили спрятаться от силовиков в одном из подъездов. В итоге, когда полицейские их обнаружили, началась драка.

В результате потасовки сотрудники ППС получили ушибы и ссадины. Ионова с другом допросили и отпустили, им грозит уголовное дело, отмечает газета.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье гражданин Узбекистана ударил кулаком по голове полицейского, составляющего на него административный протокол. В результате нападения правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Нападавший был задержан, он признал свою вину.