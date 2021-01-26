Тарасова вакцинировалась по совету Малышевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что решила сделать прививку от коронавирусной инфекции по совету доктора наук и популярной телеведущей Елены Малышевой.
«Сегодня я сделала прививку от коронавируса. Елена Васильевна Малышева мне сказала сделать, я ее послушала, пошла к ней в клинику и привилась», — приводит слова 73-летней Тарасовой РИА Новости.
Сегодня также стало известно, что прививку от коронавируса сделал главный тренер сборной по футболу Станислав Черчесов.