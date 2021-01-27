Омский «Иртыш» сообщил о трагической гибели бывшего футболиста молодежного и основного составов Егора Дробыша.

«Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году», — говорится в сообщении клуба ФНЛ.

По данным издания «Новый Омск», 21-летний Дробыш умер от ножевых ранений, полученных в ходе драки. Инцидент произошел поздно вечером 26 января на одной из улиц Омска. В ходе драки пострадал приятель Дробыша, он находится в реанимации.