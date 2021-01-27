Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар сообщила о беременности и показала фото с округлившимся животом. Её супругом является Максим Траньков . 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) «Не знаю, что сказать. Думаю, всё понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила.

Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года. Заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером", — написала Волосожар.

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).