Бывший игрок молодежного и основного составов «Иртыша» Егор Дробыш погиб на 22 году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

«Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году. Футбольный клуб «Иртыш» выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора», — отмечается в некрологе.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, спортсмен умер от удара ножом в сердце.

Трагедия произошла поздно вечером 26 января. Дробыш возвращался с другом из магазина. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В переулке на молодых людей напали неизвестные с ножом. Футболист скончался на месте, его 22-летний друг сейчас в реанимации, отмечает канал.

Как сообщал «Рамблер», ранее был зарезан итальянский футбольный арбитр Даниеле Де Сантис. В квартире футбольного судьи полицейские обнаружили его тело и тело его 30-летней подруги с множественными ножевыми ранениями. Эксперты пришли к выводу, что двойному убийству предшествовала ожесточенная борьба.