Стали известны подробности убийства 21-летнего российского футболиста Егора Дробыша.

По информации издания "Новый Омск", преступление было совершено 27 января в Омске в 2.20 по местному времени. Злоумышленник нанес игроку и его 22-летнему другу несколько ножевых ранений и скрылся.

От полученных ранений Дробыш скончался на месте.

Пострадавший друг футболиста был доставлен в больницу и прооперирован. Его отключили от аппарата ИВЛ, он вновь может самостоятельно дышать, однако пока не в состоянии дать показания.