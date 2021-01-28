Фетисов призвал чиновников ответить за допинг-скандал в российском спорте

Как сообщал «Рамблер», ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России. В частности, российские спортсмены были лишены возможности выступать под флагом своей страны. А Россия осталась без права принимать крупные международные соревнования.

По словам Фетисова, санкции WADA — «очень болезненная тема» и «приходится рассуждать о позорной странице нашего спорта».

«Спорт — сфера деятельности, которая должна жестко регулироваться. Тем более у нас за это отвечают государственные органы. Но за столь долгое время никто так и не смог решить допинг-вопрос, доказать в арбитраже невиновность, договориться, гарантировать нормальное будущее спортсменам», — констатировал он.

Хоккеист подчеркнул, что необходимо было сделать все возможное еще в 2016 году, когда Россия впервые получила санкции за нарушение антидопинговых правил.

«Наказание должно было всех нас переформатировать. Но этого не произошло. Вот поэтому очередное лишение нас флага и не вызывает никакой дискуссии в обществе», — отметил Фетисов.

При этом положительной стороной происходящего он назвал то, что спортсменам хотя бы оставили возможность участвовать в международных турнирах, и выразил надежду, что это «послужит уроком для всех нас».