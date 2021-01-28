Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила посмеявшемуся над ней комику Руслану Белому. Комментируя запрет на англицизмы на «Матч ТВ», Белый в числе прочего сказал: «Тина, уважаемая, а если завтра господин Миллер скажет отказаться от татуировок, вы что делать будете? В перчатке одной ходить?»
Свой ответ Канделаки опубликовала в телеграм-канале:
Люблю риторические вопросы))
«А что будет делать Руслан Белый, если его шутки снова будут смешить больше четырех людей в комнате?», например. Или: «Как жить, если слова „неловко“, „несуразно“ и „такое себе“ намертво ассоциируются с твоим чувством юмора?».
Я вот люблю юмор Руслана — честно. И за «уважаемая» спасибо. Но если надо бросить перчатку — брошу. Даже ту самую. Одну 😂