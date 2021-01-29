Премьер Японии пообещал провести Олимпийские игры летом 2021 года

Олимпийские и Паралимпийские игры должны быть проведены летом 2021 года. Об этом, по данным РИА Новости, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
Как писал «Рамблер», из-за пандемии летние Олимпийские игры в Токио перенесли на год. Тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркивал, что лето 2021 года — «самый поздний» срок, на который может быть отложена Олимпиада. В январе появились слухи об отмене Игр и о том, что власти Японии намерены обеспечить их проведение в Токио в 2032 году.
Выступая на виртуальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что власти собираются провести Олимпиаду в Токио этим летом.
«Это будет заявлением, что человечество победило коронавирус. Мы привержены плану провести Олимпиаду в безопасной манере. Мы тесно взаимодействуем с МОК и властями Токио в вопросах подготовки к Играм», — пояснил он.
Планируется, что Олимпийские игры пройдут 23 июля — 8 августа.