Матыцин примет участие в конференции о борьбе с допингом 

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин примет участие в в заседании Президиума 7-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая пройдет с 4 по 6 февраля в столице Сенегала Дакаре, передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу министра.

Отмечается, что Матыцин встретится с Министром спорта и Министром иностранных дел Сенегала, а также проведет переговоры с министрами спорта стран Западной Африки. Будут подписаны меморандумы о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с Мали и Сенегалом.

На заседании будут рассмотрены вопросы мониторинга выполнения Конвенции, принятия Практического руководства и Базы последствий, Фонда по искоренению допинга в спорте, формулы финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее Матыцин подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию.