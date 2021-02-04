Экс-жена Кержакова рассказала об угрозах от нового мужа

"Мы отмечали день рождения моего брата Влада. Евгений увидел на вечере Александра Гракуна, хорошего друга нашей семьи. Он начал писать непристойности про меня и Сашу. Обещал прострелить нам ноги", — передает слова Марии "Стархит".