Экс-жена Кержакова рассказала об угрозах от нового мужа

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29 января

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Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
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Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
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Боруссия Д
Боруссия Д
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Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
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3 из 6
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Эвертон
Эвертон
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
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Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
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31 января

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Хетафе
0 0
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Гранада
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Сельта Сельта
31 января

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2 из 2
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Кёльн
Кёльн
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Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
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Английская Премьер-лига

3 из 4
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Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
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Лестер Сити
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

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1 из 1
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Бетис
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2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
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Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
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Лестер Сити Лестер Сити
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Лидс Юнайтед
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Тоттенхэм Хотспур
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23:00
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Герта
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Леванте
16:00
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

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3 из 6
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Байер
Байер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
6 февраля

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Астон Вилла
Астон Вилла
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Бёрнли
Бёрнли
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Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
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Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
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Валенсия Валенсия
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Осасуна
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Эйбар Эйбар
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
Вердер Вердер
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Тоттенхэм Хотспур
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Вулверхэмптон
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Лестер Сити Лестер Сити
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Атлетико М
23:00
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8 февраля

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Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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1 из 1
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе
12 февраля

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Леванте
23:00
Осасуна Осасуна
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Бывшая жена Кержакова рассказала об угрозах физической расправы от нового мужа 

Газета.Ru 10 часов назад
Экс-жена Кержакова рассказала об угрозах от нового мужа
Фото: Газета.Ru
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-игрока петербургского "Зенита" Александра Кержакова, рассказала об угрозах физической расправы от нового мужа Евгения. Напомним, пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но развелась через три недели.

"Мы отмечали день рождения моего брата Влада. Евгений увидел на вечере Александра Гракуна, хорошего друга нашей семьи. Он начал писать непристойности про меня и Сашу. Обещал прострелить нам ноги", — передает слова Марии "Стархит".

Ранее Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Сердара Азмуна.
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Около спорта , Сергей Семак , Александр Кержаков , Зенит , StarHit
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