Избившая кружкой бойца ММА москвичка совершила самоубийство 

Стало известно, что в Москве на вечеринке по случаю дня рождения между именинницей и бойцом ММА произошел конфликт, после чего женщина свела счеты с жизнью.

Сообщается, что в северо-западной части российской столицы, на улице Муравской, в ночь на понедельник, 8 февраля, в квартире проходила вечеринка по случаю дня рождения. Отмечается, что жилье принадлежит бойцу ММА, который предоставил место для праздника.

В какой-то момент между именинницей и хозяином дома произошел конфликт. В ходе него 39-летняя женщина, вооружившись кружкой, напала на спортсмена и ударила его в область головы.