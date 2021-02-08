Избившая кружкой бойца ММА москвичка совершила самоубийство 

Сожительница профессионального бойца ММА Арсена Батырова выпала из окна после ссоры с возлюбленным, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Журналисты пишут, что женщина покончила жизнь самоубийством.

Трагедия произошла в ночь на 8 февраля в квартире на улице Муравская. Избранница Батырова по имени Виктория устроила празднование своего 39-летия. В разгар вечеринки у нее произошел конфликт с возлюбленным, в результате она ударила его кружкой по голове. РЕН ТВ сообщает , что спортсмен попросил знакомого помочь. Впоследствии гости обнаружили, что Виктория скончалась.

В сообщении «МК: срочные новости» говорится, что «виновница торжества выбежала на балкон и шагнула вниз».

Арсену Батырову 31 год. За его плечами 7 профессиональных поединков по ММА, в трёх из них он одержал победу, в четырёх проиграл. Последний раз в клетку Батыров выходил в октябре 2019 года, когда уступил дагестанцу Шамилю Амирову техническим нокаутом во втором раунде.