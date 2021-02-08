Девушка бойца MMA Батырова покончила с собой после драки с ним

Появились подробности гибели подруги российского бойца смешанного стиля (ММА) Арсена Батырова Виктории после драки со спортсменом. Их приводит МК.

По информации источника, во время празднования дня рождения Виктория выпила слишком много алкоголя и уснула. Затем она начала скандалить и драться с Батыровым, из-за чего спортсмену потребовалась медицинская помощь. Девушка осталась в комнате с подругой, которая сообщила о гибели Виктории. Отмечается, что 39-летняя девушка покончила с собой.

О смерти россиянки стало известно ранее 8 февраля. Сообщалось, что в ходе драки она ударила партнера кружкой по голове. Когда Батыров пришел в себя, выяснилось, что девушки в квартире нет. Позднее ее тело было обнаружено на земле под балконом. Прибывшая скорая помочь ей не смогла.

Батыров выступает в полусредней весовой категории. Он провел семь поединков по правилам MMA. На его счету три победы и четыре поражения. В последнем поединке, который прошел на турнире Fight Nights Global 19 октября 2019 года, Батыров проиграл соотечественнику Шамилю Амирову.