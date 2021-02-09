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Стадион «Барселоны» могут превратить в центр вакцинации от коронавируса 

News.ru 19 часов назад
Стадион «Барселоны» превратят в центр вакцинации от COVID-19
Фото: Reuters
Власти Каталонии намерены превратить знаковые для испанского автономного сообщества объекты в центры вакцинации от коронавируса, чтобы мотивировать людей сделать прививки. В число таких мест могут войти собор Саграда Фамилия и стадион «Камп Ноу» в Барселоне.
Департамент здравоохранения региона уже начал переговоры с футбольным клубом «Барселона» о возможности альтернативного использования домашней арены команды, сообщает РИА Новости. Секретарь по вопросам здравоохранения Жозеп Мария Агримон отметил, что первый контакт с клубом прошёл хорошо.
Рассматривается вариант создания прививочного центра на парковке рядом с «Камп Ноу». В таком случае граждане смогут проходить вакцинацию в ускоренном порядке. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после 7 марта, когда пройдут выборы президента «Барселоны».
Агримон назвал собор Саграда Фамилия в числе знаковых достопримечательностей, которые можно перепрофилировать в центры вакцинации. Чиновник оговорился, что в отношении данного объекта никаких шагов со стороны властей ещё не принималось. В попечительском совете храма заявляют, что готовы рассмотреть любые предложения. Ещё одним прививочным центром может стать Овальный зал Национального музея искусств Каталонии.
Летом 2020 года в Каталонии в связи с пандемией были введены временные ограничения на аренду жилья сроком менее 30 дней. Теперь городские власти хотят сделать эту меру постоянной, чтобы избежать «перенасыщения туристами», передавал NEWS.ru.
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