Модель найдена мертвой после расставания со звездой «Баварии» 

Модель Кася Ленхардт была найдена мертвой в Берлине после скандального расставания с футболистом «Баварии» Жеромом Боатенга. Об этом со ссылкой на полицию пишет Bild.

В полиции пояснили, что тело 25-летней Ленхардт было найдено в ее берлинской квартире.

При этом девушка умерла через неделю после расставания с Жеромом Боатенгом , с которым встречалась больше года. Разрыв отношений пары сопровождался скандалом. Боатенг обвинил Касю в том, что она увела его у другой, и в шантаже. Модель же в ответ обвинила футболиста в постоянных изменах и лжи, а также пообещала раскрыть некие тайны, пишет Sport24.

«Я обязательно выступлю, но мне нужно собраться с силами. Пожалуйста, дайте мне время. Меня никогда так не обманывали и не использовали», — заявляла Кася Ленхардт.

Правоохранители пока не рассматривают версию о насильственной смерти модели. Предполагается, что речь идет о самоубийстве.

Как сообщал «Рамблер», ранее был найден ертвым итальянский футбольный арбитр Даниеле Де Сантис. В квартире футбольного судьи полицейские обнаружили его тело и тело его 30-летней подруги с множественными ножевыми ранениями. Эксперты пришли к выводу, что двойному убийству предшествовала ожесточенная борьба.