Российский боец ММА пригласил на тренировку порноактрису 

Боец ММА Артем Тарасов призвал не бояться спортсменов и пригласил на тренировку актрису фильмов для взрослых Лолу Тейлор. Об этом пишет РЕН ТВ.

Таким образом он отреагировал на заявление порноактрисы, что пугает ее.

«Вообще я побоялась бы жить с человеком, который занимается драками. Мало ли чего, изобьет тебя потом. Я бы не стала связывать жизнь с такими людьми», — отметила девушка.

В ответ Тарасов напомнил, что всю злость бойцы выплескивают на тренировках и во время боев, а дома — «добрые и домашние».

«Могу сказать, Лола Тейлор, чем человек сильнее, тем он мягче и нежнее, поэтому не бойся, а лучше приходи на тренировки и проверяй, как оно на самом деле», — призвал боец ММА.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лола Тейлор заявила в соцсетях, что ее избили и изнасиловали на отдыхе в Геленджике. По словам порноактрисы, она обратилась в полицию.