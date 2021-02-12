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Пропал олимпийский чемпион Александр Блинов 

News.ru 4 часа назад
Пропал олимпийский чемпион Александр Блинов
Фото: Александр Блинов / vk.com
Дочь олимпийского чемпиона по конному спорту Александра Блинова Анастасия заявила об исчезновении отца.
66-летний мужчина пропал 9 февраля. Родные и друзья обратились в правоохранительные органы и к волонтёрам. По словам дочери, отец не выходит на связь уже несколько дней.

Девятого февраля примерно в 11-12 часов у него должен был быть автобус из села Андреевское до Можайска. Отец направлялся в отделение банка, чтобы получить пенсионную карту. На связь он выходил в 9:29 и сказал, что вернётся на работу к 14 часам. Позвонила около 19 часов, потому что он не перезвонил, но папа не брал трубку. Подумала, что занят. На следующий день телефон уже был отключён. Позвонила в банк, где мне сообщили, что карта не выдана, значит, папа там не был, — рассказала MK.RU дочь Блинова.

Она добавила, что серьёзных проблем со здоровьем у мужчины не было. Однако он мог прихрамывать на одну ногу после давней операции.
По одной из версий, из села Андреевское Блинов так и не уехал, опоздав на автобус. Последний раз его видели в местном магазине.
Друг чемпиона Александр Евдокимов заявил, что общался с приятелем перед его исчезновением.
Разговаривал дня три тому назад. Он находился где-то в Подмосковье, точное место не скажу. Поинтересовался, как его дела, он ответил, что всё хорошо, пытается открыть школу верховой езды, — рассказал он.
Ранее стало известно об исчезновении в Чечне группы из 14 местных жителей, которые 7 февраля ушли в горно-лесистую местность на сбор черемши. В течение долгого времени не было никакой информации об их местонахождении, в итоге на место направились спасатели, в том числе кинологический расчёт. Ситуация осложнялась тем, что в зоне поисков не работает сотовая связь. Спустя некоторое время людей нашли живыми, писал NEWS.ru.
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Комментарии 12
Около спорта , Александр Блинов , Александр Евдокимов , МВД , Московский комсомолец
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